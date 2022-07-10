Bursa’da ölüme meydan okuyan sürücü, anayolda geri geri gitti

Bursa’da bir kişi ölüme meydan okuyarak anayolda süratli bir şekilde geri geri gitti. Görenler gözlerine inanamazken, o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Mudanya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi cipiyle trafikte ölüme meydana okuyarak süratli bir şekilde geri geri gitti. Bir süre boyunca geri geri giden sürücü, daha sonra gözden kayboldu.

Diğer bir görüntüde ise motosikletin üzerine uzanan genç, canını tehlikeye atarak gitti. Neyse ki bu tehlikeli yolculuk kısa süre sonra sona ererken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.