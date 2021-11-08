Bursa’da ölüme meydan okudular

Bursa’da canlarını hiçe sayıp motosikletin üzerine yatarak ilerleyen ve zik-zak çizen sürücülerin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Olay İnegöl-Bursa yolunda meydana geldi. İki arkadaş motosikletleriyle daha fazla sürat yapmak için motosikletlerin üzerine yatarak ilerledi. Ölümle burun buruna ilerleyen sürücüler yoldaki diğer araçların arasında zig-zag çizdi. Canlarını hiçe sayan sürücüler, diğer otomobil sürücülerine zor anlar yaşattı. Aynı güzergâhta seyreden bir sürücü ise motosikletli şahısları cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan o görüntü ise tepki topladı.