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Bursa’da ölümden kıl payı kurtuldu

BURSA'DA YAŞLI BİR KADIN YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ARACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Asayiş 24.10.2020, 09:14
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Bursa’da ölümden kıl payı kurtuldu

Bursa’da yaşlı bir kadın karşıdan karşıya geçerken aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu o anlar kameralara anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Gazcılar Mahallesi Uluyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı bir kadın karşıdan karşıya geçmek isterken sokağa giriş yapan beyaz kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kamyonet sürücüsü de kadına çarpmamak için son anda bir hamle yaparken park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza da şans eseri yaralanan olmadı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

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