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Bursa’da okul önünde arbede kamerada...

Bursa’da okul önünde bir öğrencinin darp edilerek zorla araca bindirildiğini gören öğretmen, öğrencinin yakınları tarafından darp edildi. Durumu gören öğrencilerin de olaya müdahale etmesiyle birlikte ortalık savaş alanına döndü.

Asayiş 22.09.2021, 11:09
Bursa’da okul önünde arbede kamerada...

Bursa’da okul önünde bir öğrencinin darp edilerek zorla araca bindirildiğini gören öğretmen, öğrencinin yakınları tarafından darp edildi. Durumu gören öğrencilerin de olaya müdahale etmesiyle birlikte ortalık savaş alanına döndü.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir lisenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, okul çıkışında bir öğrencinin darp edilerek zorla araca bindirildiğini gören öğretmen olaya müdahale ettiği sırada öğrencinin yakınları tarafından darp edilmeye başlandı. Durumu gören okulun diğer öğrencileri ise öğretmenlerini kurtarmak için olaya müdahale edince ortalık savaş alanına döndü. O sırada öğrenciyi otomobile alarak olay yerinden kaçan şüpheliler gözden kayboldu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay son bulurken konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

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