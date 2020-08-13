Bursa’da okul öncesi temizlik: 4 tutuklama
BURSA NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİDEN 4'Ü TUTUKLANDI.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okulların açılmasını az bir süre kala, ’Okul Öncesi Temizlik’ isimli uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın bizzat yönettiği operasyonda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Yunus Timleri, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kom ve TEM ekiplerinden oluşan 300 kişilik ekip tarafından, ’Okul Öncesi Temizlik’ adı verilen uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Ekiplerin yaptığı operasyon sonucu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 1 kilo 260 gram esrar, 550 gram metamfetamin, 112 kök hint keneviri, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4’ü, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|İmsak
|04:27
|Güneş
|06:05
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:04
|Akşam
|20:13
|Yatsı
|21:44
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25