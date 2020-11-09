Son Dakika
Bursa’da öfkeli sürücü minibüsünü ateşe verdi, yanan minibüsü polis söndürdü
BURSA'DA ALEV ALAN BİR MİNİBÜSÜ POLİS EKİPLERİ YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE SÖNDÜRDÜ.
Asayiş 09.11.2020, 13:29
2
Bursa’da öfkeli sürücü minibüsünü ateşe verdi. Yanan minibüsü polis ekipleri yangın tüpüyle söndürdü.
Olay, öğle saatlerinde Bursa-Ankara yolu Arabayatağı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, öfkesine hakim olamayan minibüs şoförü, aracından inerek minibüsü ateşe verdi. O esnada kavşakta görevli polis memurları yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek yangın büyümeden söndürmeyi başardı.
Daha sonrasında araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere Yavuzselim polis karakoluna götürüldü.
18°
parçalı az bulutlu