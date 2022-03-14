Bursa’da odunlukta çıkan yangın korkuttu

Bursa’da odunluk olarak kullanılan ahşap depoda çıkan yangın sokak sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odun istifi yapılan ahşap depoda yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Bölgedeki yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, korkuyla izledikleri yangını cep telefonuyla da kaydetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.