Bursa’da nöbetçi eczanelerin adreslerini yazan kağıtları böyle çaldı

Bursa’da nöbetçi eczanelerin adreslerini yazan kağıtları çalan şüpheli mahalle sakininin cep telefon kamerasına yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Maksem mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs elektrik direğine yapıştırılan nöbetçi eczanelerin adreslerinin yazılı olduğu kağıdı çaldı. Çevreden arabaların geçmesine bile aldırmayan şüphelinin hırsızlık anı cep telefon kamerasına yansıdı.