Bursa’da narkotik operasyonu: 3 tutuklu 1 adli kontrol
BURSA'DA 5 BİN ADET UYUŞTURUCU MADDE İHTİVA EDEN YEŞİL REÇETEYE TABİ İLAÇ VE 200 GRAM KANNABİNOİD İLE YAKALANAN 4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.
Bursa’da 5 bin adet uyuşturucu madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi ilaç ve 200 gram kannabinoid ile yakalanan 4 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa’ya uyuşturucu madde ihtiva eden reçeteye tabi ilaçların getirilip dağıtmak suretiyle uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştirerek operasyon düğmesine basan ekipler, E.E., A.K., İ.S. ve A.Ş.’yi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerilerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 5 bin adet uyuşturucu madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi ilaç, 200 gram kannabinoid, metamfetamin, esrar ve bir miktar para ele geçirildi.
Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan E.E., A.K. ve İ.S., emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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