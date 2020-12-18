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Bursa’da narkotik köpeği Galya 900 gram metamfetamin buldu
Bursa’da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği Galya’nın katılımıyla 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi de gözaltına alındı.
Asayiş 18.12.2020, 12:27
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Bursa’da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği Galya’nın katılımıyla 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi de gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde F.Ç., H.T., M.O., M.K. ve Ş.K.’nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polisler, şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1’i kadın olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda, toplam 900 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar bonzai ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Otomobilin arka koltuğuna ve çeşitli bölmelerine saklanan uyuşturucu maddeler, narkotik köpeği Galya sayesinde bulundu.
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