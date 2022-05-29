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Bursa’da mutfakta çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Bursa’da mutfakta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Tüp patlaması nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Asayiş 29.05.2022, 17:27
Bursa’da mutfakta çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Bursa’da mutfakta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Tüp patlaması nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde müstakil 2 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre mutfaktaki tüpün patlaması sonucu yükselen alevler, kısa sürede diğer binanın dışını sardı. Tüpün patladığını iddia eden vatandaşlar, kendini imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale etti. Diğer binalara sıçramadan alevler söndürülürken, yangında kimsenin canına zarar gelmemesi sevindirdi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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