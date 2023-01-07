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Bursa’da motosikletli çamaşır hırsızları kamerrada

Bursa’da motosikletli çamaşır hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı.

Asayiş 07.01.2023, 09:17
Bursa’da motosikletli çamaşır hırsızları kamerrada

Bursa’da motosikletli çamaşır hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gezen 2 şüpheli şahıs kuruması için cama asılan montu gözüne kestirdi. Bir süre gözetleme yapan şüpheliler fırsatını bulduğu an camda asılı olan montu çalarak kayıplara karıştı.

O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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