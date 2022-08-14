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Bursa’da motosikletin kaza anı kameralarda

Bursa’da direksiyon hakimiyeti kaybeden motosikletli yaptığı kazada hafif şekilde yaralanırken, kaza anı ise trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Asayiş 14.08.2022, 10:54
Bursa’da motosikletin kaza anı kameralarda

Bursa’da direksiyon hakimiyeti kaybeden motosikletli yaptığı kazada hafif şekilde yaralanırken, kaza anı ise trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonrası yere düşen sürücü hafif yaralanırken yardımına çevredekiler koştu. Sürücünün kendisini iyi hissetmesinin ardından tekrar motosikletine binerek devam etti. Kaza anı ise trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

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