Bursa’da motosiklet kazadan kıl payı kurtuldu

Bursa’da sokaktan çıkan otomobil, ana yolda giden motosiklete çarpmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anayola çıkmak isteyen otomobil, seyir halindeki motosikleti göremeyince yola çıktı. Motosikleti fark eden otomobil sürücüsü çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.