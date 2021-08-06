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Bursa’da motosiklet hırsızlığı kamerada

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis hırsızları yakalarken, motosikletleri sahiplerine teslim etti.

Asayiş 06.08.2021, 13:07
Bursa’da motosiklet hırsızlığı kamerada

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis hırsızları yakalarken, motosikletleri sahiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Daha önce de yaşanan hırsızlıkların ardından harekete geçen İznik polisi, hırsızları kısa sürede yakaladı. Çalınan üç motosikletin izini süren polis, ilçenin belirli noktalarında bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Motosiklet çalma ânı kameralar tarafından görüntülendi. Polis, Yenişehir ilçesinden gelen H.İ.K. (16) ve Ferhat İ’yi (21) gözaltına aldı. Zanlılardan H.İ.K. tutuklandı. Polis 3 motosiklet ise sahiplerine teslim etti.
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