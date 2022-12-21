Bursa’da meyve yüklü kamyon dereye uçtu: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre; Balıkesir istikametinden Bursa yönüne seyreden Kenan Uluğ idaresindeki 35 ZV 2087 plakalı kamyon Karacabey ilçesi Uluabat Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Uluabat Köprüsü üzerinden geçerken bariyerlere çarpan meyve yüklü kamyon, bariyerlerin kopmasıyla dereye uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Uzun uğraşlar sonucu kamyon sürücüsü Kenan Uluğ sıkıştığı yerden çıkarılırken, hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden sürücü Kenan Uluğ’un cansız bedeni Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İzmir-Balıkesir-Bursa Karayolunda kazanın olduğu bölgede çevreye saçılan meyveler ve kamyon çekiciler yardımıyla kaldırılırken, yolda bir süreliğine trafikte aksamalar yaşandı.