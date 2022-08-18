banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
İngiltere’yi sel vurdu
İngiltere’yi sel vurdu
Afganistan’da camiye bombalı saldırı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı

Bursa’da meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü

Bursa’da meydana gelen kaza sonucu ortalık savaş alanına döndü.

Asayiş 18.08.2022, 10:23
Bursa’da meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü

Bursa’da meydana gelen kaza sonucu ortalık savaş alanına döndü.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. İki sürücü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olaya çevredeki vatandaşlarda müdahalede bulununca ortalık savaş alanına döndü. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda taraflar daha sonrasında dağıldı.

O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yorumlar (0)
28°
açık