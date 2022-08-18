Bursa’da meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü

Bursa’da meydana gelen kaza sonucu ortalık savaş alanına döndü.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. İki sürücü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olaya çevredeki vatandaşlarda müdahalede bulununca ortalık savaş alanına döndü. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda taraflar daha sonrasında dağıldı.

O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.