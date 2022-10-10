Bursa’da meydan muharebesi kameralara yansıdı

Bursa’da 2 taraf arasında çıkan tekme ve tokatlı kavga cep telefon kamerasına yansırken, başka bir yol verme kavgasında da sürücüler birbirine girdi.

İlk olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine acımasızca vurdu. Çevredekiler hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Taraflar bir süre birbirlerine vururken çevredeki diğer vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Olay yerine gelen polis ekibi birbirlerinden şikayetçi olan tarafları polis merkezine götürdü. Kavga anı ise saniye saniye cep telefon kamerasına yansıdı.

İkinci olay ise merkez Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı’nda meydana gelen olayda, Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar arabalarından inerek birbirlerinin üzerlerine yürüdü. Araya diğer sürücülerin girmesiyle kavga son bulurken; o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.