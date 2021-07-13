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Bursa’da meydan kavgası kamerada

Bursa’da insan yoğunluğunun en fazla olduğu Fevzi Çakmak Caddesindeki Zafer Plaza önünde yaşanan kavga herkesi şok etti. 20 kişinin birbirine girdiği kavga kameralara yansırken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırabildi.

Asayiş 13.07.2021, 09:35
Bursa’da meydan kavgası kamerada
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Bursa’da insan yoğunluğunun en fazla olduğu Fevzi Çakmak Caddesindeki Zafer Plaza önünde yaşanan kavga herkesi şok etti. 20 kişinin birbirine girdiği kavga kameralara yansırken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırabildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Plaza önünde toplanan iki grup arasında yan bakma meselesinden tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden şahısları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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