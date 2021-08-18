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Bursa’da metruk bina alev alev yandı

Bursa’da gece saatlerinde metruk bir bina yangında alev alev yanarak küle döndü.

Asayiş 18.08.2021, 06:45
Bursa’da metruk bina alev alev yandı

Bursa’da gece saatlerinde metruk bir bina yangında alev alev yanarak küle döndü.

Yangın, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın mahallesi Elmalık Caddesi’nde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı metruk bir binada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine yangın mahalline takviye olarak itfaiye ve tankerler sevk edildi. 2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Zaman zaman çökmelerin yaşandığı binada itfaiye ekipleri kontrollü şekilde soğutma çalışmalarını tamamladı.

Mahalle sakinlerinin içeride yaşayan biri olduğunu iddia etmesi üzerine itfaiye ekipleri metruk binada arama çalışmaları yaptı. Ekipler bina içinde yaptığı aramada herhangi birine rastlamadı. Küle dönen binada çıkan yangın şehrin birçok yerinden görüldü. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
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