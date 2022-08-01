Bursa’da mazgal hırsızlığı

Olay, önceki gün Bursa’nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından 127. Sokak’ta yağmur suyu mazgal kapakları çalındı. İhbar üstüne harekete geçen polis ekipleri de hırsızlık olayıyla alakalı soruşturma başlatırken, mahalle sakinlerinin de meydana gelebilecek kazanın önüne geçmek için çalınan mazgalların başına taş koyarak önlem alması gözden kaçmadı.