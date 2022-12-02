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Bursa’da martı kurtarma operasyonu kamerada
Bursa’nın İnegöl İtfaiyesi ekipleri, boş olan evin balkonunda mahsur kalan martıyı kurtardılar. Kurtarma anı kameraya saniye saniye yansıdı.
Asayiş 02.12.2022, 17:13
Bursa’nın İnegöl İtfaiyesi ekipleri, boş olan evin balkonunda mahsur kalan martıyı kurtardılar. Kurtarma anı kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, Süleymaniye Mahallesi Hazine sokakta bulunan 3 katlı binanın 3. Katında meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, 3. Katın balkonunda çırpınan martıyı gördüler. Vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Olay yerine gelen İtfaiye eri, merdivenli araçla çıktığı balkonda mahsur kalan martıyı kurtarırken martı doğaya geri salındı. Kurtarma anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.