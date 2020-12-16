Bursa’da marangozhanede çıkan yangın korkuttu

Bursa’da bir marangozhanede meydana gelen ve yanıcı kimyasallara sıçramadan kontrol altına alınan yangında olası bir faciadan dönüldü.

Bursa’da akşam 24:00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Duaçınarı mahallesi 3. Orman sokak üzerinde bulunan marangozhanede nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi.3 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan marangozhanede meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken maddi zarar oluştu. Apartman sakinlerinin fark ederek itfaiye ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen ekipler yangını yanıcı kimyasallara sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın esnasında evlerinde bulunan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Olası bir facianın eşiğinden dönülen olayda can kaybı yaşanmazken marangozhane kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.