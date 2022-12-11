banner596

Son Dakika

Bursa’da maddi hasarlı zincirleme trafik kazası

Bursa’da yağış sebebiyle maddi hasarlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Asayiş 11.12.2022, 17:19
Bursa’da maddi hasarlı zincirleme trafik kazası

Bursa’da yağış sebebiyle maddi hasarlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa - Orhaneli yolu üzerinde yağış sebebiyle trafik kazası meydana geldi. 8 aracın karıştığı maddi hasarlı kazada trafikte aksamalar meydana geldi. Polis tarafından tutanakların tutulmasının ardından trafik normal akışında devam etti.

Yorumlar (0)