Bursa’da liseli gençlerin kavgası kamerada

Bursa’da liseli gençlerin kavgası saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Altıeylül Caddesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 20 genç arasında yaşanan gerginlik bir anda kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmeli kavgada gençler birbirini darp etti. Kavga anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Kavganın ardından gençler ayrılarak yollarına devam ettiler.