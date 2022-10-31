Bursa’da kurye ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’da kurye motoru ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bursa’nın İznik ilçesinde bir kurumda çalışan kurye Eray Kırıkoğlu İznik’ten Yenişehir istikametine motorsiklet ile giderken aynı istikamete giden 16 Z 5608 plakalı otomobili solladığı sırada otomobilin sinyal verip sola dönüşüyle kazaya karıştı. Kazada motorsiklet sürücüsü Eray Kırıkoğlu yaralandı. Yaralı, İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.