Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101595
ALTIN
385.170
DOLAR
6.9595
STERLİN
8.6807
EURO
7.5602

Bursa’da kumarhaneye baskın

BURSA'DA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILAN VE YASAĞI DELEREK KUMAR OYNAYAN 14 KİŞİYE "SOSYAL MESAFE" KURAL İHLALİNDEN 44 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Bursa’da kumarhaneye baskın

BURSA'DA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILAN VE YASAĞI DELEREK KUMAR OYNAYAN 14 KİŞİYE "SOSYAL MESAFE" KURAL İHLALİNDEN 44 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

30 Nisan 2020 Perşembe 01:11
2 Okunma
Bursa’da kumarhaneye baskın

Bursa’da korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve yasağı delerek kumar oynayan 14 kişiye "Sosyal mesafe" kural ihlalinden 44 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Esentepe Mahallesinden bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Kıraathaneye baskın için harekete geçen ekipler, sosyal içerisinde 14 kişinin bulduğu iş yerine operasyon düzenledi. Polis ekiplerini görünce ne olduğunu anlamayan 14 kişi ellerinde bulunan kağıtları atsalar da, polis ekipleri 14 kişinin kumar oynadığını belirledi. İş yerinde incelemelerde bulunan ekipler, iş yerinin ruhsatının bulunmadığını ve içeride sigara içildiğini belirleyerek idari para cezası uyguladı.

Ayrıca korona virüs tedbirlerine uymayarak kıraathanede kumar oynayan 14 kişiye "Sosyal mesafe" kural ihlalinden 44 bin 100 lira idari cezası uygulanarak ruhsatsız işletilen iş yeri mühürlendi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayağı kırılıp dağlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı
Ayağı kırılıp dağlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı
Polislerden sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
Polislerden sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
İş yerinden televizyon çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
İş yerinden televizyon çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim