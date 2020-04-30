Bursa’da kumarhaneye baskın

Bursa’da korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve yasağı delerek kumar oynayan 14 kişiye "Sosyal mesafe" kural ihlalinden 44 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Esentepe Mahallesinden bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Kıraathaneye baskın için harekete geçen ekipler, sosyal içerisinde 14 kişinin bulduğu iş yerine operasyon düzenledi. Polis ekiplerini görünce ne olduğunu anlamayan 14 kişi ellerinde bulunan kağıtları atsalar da, polis ekipleri 14 kişinin kumar oynadığını belirledi. İş yerinde incelemelerde bulunan ekipler, iş yerinin ruhsatının bulunmadığını ve içeride sigara içildiğini belirleyerek idari para cezası uyguladı.

Ayrıca korona virüs tedbirlerine uymayarak kıraathanede kumar oynayan 14 kişiye "Sosyal mesafe" kural ihlalinden 44 bin 100 lira idari cezası uygulanarak ruhsatsız işletilen iş yeri mühürlendi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.