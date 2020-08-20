Bursa’da küle dönen ormanlık alanda otomatik tüfek bulundu
BURSA'DA UYUŞTURUCU BAĞIMLISININ YAKARAK KÜLE ÇEVİRDİĞİ 10 HEKTARLIK ORMANLIK ALANDA İNCELEME YAPAN EKİPLER, KORE SAVAŞI VE KIBRIS HAREKÂTI'NDA KULLANILAN 1940 BRİTANYA YAPIMI 9 MİLİMETRE TÜFEK BULUNDU.
Bursa’da uyuşturucu bağımlısının yakarak küle çevirdiği 10 hektarlık ormanlık alanda inceleme yapan ekipler, TSK envanterinde Kore Savaşı ve Kıbrıs Harekâtı’nda kullanılan 1940 Britanya yapımı 9 milimetre tüfek buldu.. Ormanda bulunan silah incelenmek üzere kriminal laboratuvarına götürüldü..
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesinde villa ve lüks konutların yanı başındaki çamlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayılırken, dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Bursa’da adeta seferberlik ilan edildi. İtfaiye, orman bölge ekipleri ve belediye ekipleri havadan ve karadan yangına müdahale etti. Yaklaşık 10 hektar ormanın küle döndüğü yangın 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.
Uyuşturucu içerken yaktı
Orman yangınının başladığı dakikalarda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yangın çıktıktan sonra bir aracın bölgeden uzaklaştığını tespit eden ekipler, sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Yarım saat sonra Küçük Sanayi’de yakalanan V.O. emniyette sorguya alındı. 37 yaşındaki V.O. ifadesinde, " Uyuşturucu içerken kıvılcımlar çıktı ve bende aparatı elimden attım ve bölgeden uzaklaştım. Onun yangın çıkarabileceğini düşünmemiştim." dediği öğrenildi. V.O. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kore Savaşı ve Kıbrıs Harekâtı’nda kullanılan 2 şarjörü dolu 1940 Britanya yapımı tüfek bulundu
Ormanlık alanda başlayan yangın havadan ve karadan 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Havanın kararmasının ardından itfaiye ve orman bölge ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar bölgede soğutma çalışması yaptı. Havanın aydınlanmasının ardından ormanlık bölgede inceleme yapan polis ekipleri, 2 şarjörü mermi dolu silah buldu. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen tüfek ekiplerce incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde bulunan silahın 1940 Britanya yapımı 9 milimetre kalibreli hafif makineli "Sten" marka silah olduğu üzerinde duruldu. Bu silah Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 1950 yılından 1980 yılına kadar Kore Savaşı ve Kıbrıs Harekâtı’nda kullanıldığı biliniyor.
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:12
|Öğle
|13:13
|İkindi
|16:59
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25