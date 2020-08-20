Bursa’da küle dönen ormanlık alanda otomatik tüfek bulundu

Bursa’da uyuşturucu bağımlısının yakarak küle çevirdiği 10 hektarlık ormanlık alanda inceleme yapan ekipler, TSK envanterinde Kore Savaşı ve Kıbrıs Harekâtı’nda kullanılan 1940 Britanya yapımı 9 milimetre tüfek buldu.. Ormanda bulunan silah incelenmek üzere kriminal laboratuvarına götürüldü..

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesinde villa ve lüks konutların yanı başındaki çamlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayılırken, dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Bursa’da adeta seferberlik ilan edildi. İtfaiye, orman bölge ekipleri ve belediye ekipleri havadan ve karadan yangına müdahale etti. Yaklaşık 10 hektar ormanın küle döndüğü yangın 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Uyuşturucu içerken yaktı

Orman yangınının başladığı dakikalarda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yangın çıktıktan sonra bir aracın bölgeden uzaklaştığını tespit eden ekipler, sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Yarım saat sonra Küçük Sanayi’de yakalanan V.O. emniyette sorguya alındı. 37 yaşındaki V.O. ifadesinde, " Uyuşturucu içerken kıvılcımlar çıktı ve bende aparatı elimden attım ve bölgeden uzaklaştım. Onun yangın çıkarabileceğini düşünmemiştim." dediği öğrenildi. V.O. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kore Savaşı ve Kıbrıs Harekâtı’nda kullanılan 2 şarjörü dolu 1940 Britanya yapımı tüfek bulundu

Ormanlık alanda başlayan yangın havadan ve karadan 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Havanın kararmasının ardından itfaiye ve orman bölge ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar bölgede soğutma çalışması yaptı. Havanın aydınlanmasının ardından ormanlık bölgede inceleme yapan polis ekipleri, 2 şarjörü mermi dolu silah buldu. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen tüfek ekiplerce incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde bulunan silahın 1940 Britanya yapımı 9 milimetre kalibreli hafif makineli "Sten" marka silah olduğu üzerinde duruldu. Bu silah Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 1950 yılından 1980 yılına kadar Kore Savaşı ve Kıbrıs Harekâtı’nda kullanıldığı biliniyor.