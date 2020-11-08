Bursa’da korona virüse davetiye çıkardılar

Korona virüsle mücadele devam ederken Bursa İnegöl’de vaka sayılarında her geçen gün artış sürüyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda yetkililer sık sık vatandaşları uyarırken, İnegöl’de kurulan semt pazarında vatandaşların yine sosyal mesafeyi hiçe saydıkları görüldü.

Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl’de vaka sayılarında artışlar devam ediyor. Artan vakaların azaltılması için polis, jandarma, zabıta ekipleri ve sağlıkçılar yoğun mesai harcıyor. Özellikle artan vakaların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyararak kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısında bulunuyor. Bursa Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 65 yaş ve üstü vatandaşların saat 16.00 itibariyle dışarıya çıkmaları yasaklandı. Bu kapsamda denetimler devam ederken, polisler bu yaş kriterinde olan büyükleri uyararak evlerine gönderiyor.

Sosyal mesafe hiçe sayıldı

İnegöl’de kurulan semt pazarındaki manzara ise korkuttu. Pazara gelen vatandaşların maske kurallarına uyduğu ama sosyal mesafeyi hiçe saydıkları görüldü. İç içe giren İnegöllüler korona virüsü unutarak alışverişleri yaptıkları görüldü. Pazarda ayrıca yasak olmasına rağmen bazı yaşlıların da alışveriş yaptığı kameraya yansıdı. Pazarın girişine İnegöl Belediyesi tarafından ateş ölçer cihazı konuldu. Gelen vatandaşlar hem ateşlerini ölçtüler hem de ellerini dezenfekte etme imkanı buldular.