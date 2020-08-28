Bursa’da korkutan yangın kontrol altına alındı
GÖLBAŞI'NDA ÇIKAN ORMAN YANGINI, HEM HAVADAN, HEM KARADAN MÜDAHALEYLE 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI.
Bursa’da, Gölbaşı’nda çıkan orman yangını, hem havadan, hem karadan müdahaleyle 3 saatte kontrol altına alındı.
Yangın, öğle saatlerinde Kestel’e bağlı Gölbaşı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyün üst kısmında bulunan ormanlık arazide bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Dumanları gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince durumu Orman Bölge, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine kısa sürede çok sayıda arazöz, iş makinesi ve tanker gönderildi. Tepelik alanda bulunan yangına karadan müdahale etmek zor olduğu için yangın söndürme ekipleri havadan destek verdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede 10 dönüm alana yayılan yangın, ekiplerin hem havadan, hem de karadan müdahalesi sonucu 3 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında vatandaşlara ait baraka ve bahçeler kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.
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