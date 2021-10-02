banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a:
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a: "Yersiz kaprisleri yüzünden..."
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı

Bursa’da korkutan yangın: Faciadan son anda kurtuldular

Bursa’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan aile son anda kendilerini kurtardı.

Asayiş 02.10.2021, 20:55
Bursa’da korkutan yangın: Faciadan son anda kurtuldular

Bursa’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan aile son anda kendilerini kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün odalara sıçradı. İçeride bulunan aile kendi canını zor kurtarırken çevredekiler ise durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P