Bursa’da korkutan yangın

Bursa’nın Kestel ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, evde maddi hasar meydana geldi.