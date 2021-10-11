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Bursa’da korkutan yangın

Bursa’nın Kestel ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Asayiş 11.10.2021, 21:09
Bursa’da korkutan yangın

Bursa’nın Kestel ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, evde maddi hasar meydana geldi.

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