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Bursa’da korkutan yangın
Bursa’nın Kestel ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Asayiş 11.10.2021, 21:09
Bursa’nın Kestel ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, evde maddi hasar meydana geldi.