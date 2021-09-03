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Bursa’da korkutan yangın: 3 kişi gözaltına alındı

Bursa’da akşam saatlerinde çalılık alanda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Olası bir facia olmadan itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Asayiş 03.09.2021, 09:07
Bursa’da korkutan yangın: 3 kişi gözaltına alındı

Bursa’da akşam saatlerinde çalılık alanda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Olası bir facia olmadan itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi’nde akşam 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalılık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının büyümesi üzerine mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saat süren bir çalışma ile binalara sıçramadan söndürdü. Kasıtlı yaktıkları iddia edilen İsmail K. , Ünal B. ve İrem Ö. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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