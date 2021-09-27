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Bursa’da korkutan samanlık yangını

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir samanlıkta yangın çıktı.

Asayiş 27.09.2021, 22:03
Bursa’da korkutan samanlık yangını

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir samanlıkta yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesine bağlı Beypınar köyünde bir samanlıkta yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen samanlığın yandığını gören köylüler itfaiyeyi aradı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (BUSKİ) bağlı tankerler sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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