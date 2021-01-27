Bursa’da korkutan kaza

Bursa’da kafa kafaya çarpışan araçlardan birinin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy-Özlüce arasında bulunan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karşı yönden gelen M.G.’nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen N.S. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle N.S.’nin kullandığı otomobil tarlaya uçtu. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücüde ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.