Bursa’da korkutan görüntü: Gemlik’te deniz taştı, caddeler göle döndü

Yurdun özellikle batısını etkisi altına alan lodos, Gemlik’te tsunami etkisi yaşattı. Kabaran deniz cadde ve sokakları sular altında bırakırken, Gemlikliler büyük panik yaşadı.

Olumsuz hava şartları Gemlik’i de etkisi altına aldı. Fırtınanın şiddeti yer yer 80 km ulaştı. Gemlik bölgesinde hava muhalefeti nedeniyle sahil boyunda su baskınları yaşandı. Polis ekipleri park etmiş araçları anons ederek ilçe merkezine almalarını istediler. Küçük Kumla köyünde elektrik direği devrilmesi sonucu köyün elektriği kesildi. Köyde bir binanın da çatısı uçtu.

İlçe merkezinde de çok sayıda binanın çatısında zarar meydana geldi. Bir çok yerde tabelalar yerinden söküldü.

İlçe genelinde buski, itfaiye, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş ve polis ekipleri teyakkuz halinde.