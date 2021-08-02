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Bursa’da korkutan çalılık yangını

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli mahallesi koyundere mevkiinde çalılık bir alanda yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alan çalılık alanı görenler orman yangını olabileceğini düşünerek İtfaiye ekiplere bilgi verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Asayiş 02.08.2021, 02:28
Bursa’da korkutan çalılık yangını
Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli mahallesi koyundere mevkiinde çalılık bir alanda yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alan çalılık alanı görenler orman yangını olabileceğini düşünerek İtfaiye ekiplere bilgi verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.
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