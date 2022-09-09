Bursa’da korkutan anız yangını böyle görüntülendi

Bursa’da ormanlık alana yakın bir noktada çıkan anız yangını, korkuya neden oldu. Yangın ise havadan dron ile görüntülendi.

Olay, saat 15.40 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alan yakın bir noktada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı anız yangını meydana geldi. Alevleri görenler durumu Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine 5 arasöz ve 1 tanker sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına yarım saat süren müdahale sonrası tamamen kontrol altına aldı.

Görgü tanıkları ise yangının çıkış sebebinin sigara izmaritinden kaynaklanmış olabileceğini iddia etti.

Yangın havadan dron ile görüntülendi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.