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Bursa’da köpeğin motosiklet arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Bursa’da bir motosikletin arkasında sahibiyle birlikte yolculuk yapan köpeği gören sürücüler şaşkınlık yaşarken, tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Asayiş 11.10.2021, 11:51
Bursa’da köpeğin motosiklet arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Bursa’da bir motosikletin arkasında sahibiyle birlikte yolculuk yapan köpeği gören sürücüler şaşkınlık yaşarken, tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Bursa-Gemlik yolunda motosikletin arkasında sürücüsüyle birlikte yolculuk yapan köpeği gören vatandaşlar şaşkına döndü. Motosikletin arkasından ilerleyen otomobildeki bir kişi ise o ânları cep telefonu kamerayla kayıt altına aldı. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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