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Bursa’da kontrolden çıkar tırı, ağaçlar durdurdu

Bursa’da kontrolden çıkan tırı, ana yolun ortasında bulunan ağaçlar durdurdu.

Asayiş 11.08.2022, 12:22
Bursa’da kontrolden çıkar tırı, ağaçlar durdurdu

Bursa’da kontrolden çıkan tırı, ana yolun ortasında bulunan ağaçlar durdurdu.

Olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tır, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Tır, süratli bir şekilde anayolun ortasında bulunan ağaçlara ve aydınlatma direğine çarparak zor durabildi. Ağaçları olması muhtemel bir faciayı önlerken sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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