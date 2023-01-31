Bursa’da kontrolden çıkan tır kazası kameraya yansıdı

Bursa’nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan yoğurt yüklü tır kontrolden çıkarak duvara çarparken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi’nde E.D. idaresindeki 54 BZ 8880 plakalı yoğurt yüklü tır, kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kaza anları ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Daha önce de yine aynı yerde aynı güvenlik kamerasına bir otomobil kazası daha yansımıştı.