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Bursa’da kontrolden çıkan cip dereye böyle uçtu

Bursa’da kontrolden çıkan cip dereye uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 03.07.2022, 09:42
Bursa’da kontrolden çıkan cip dereye böyle uçtu

Bursa’da kontrolden çıkan cip dereye uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Alman Deresi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan cip, önce refüjü aştı, sonrasında 5 metrelik yükseklikten dereye uçtu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücü kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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