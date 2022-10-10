Bursa’da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak yolun dışına savruldu.

Olay, Merkez Osmangazi İlçesi, İzmir Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Burak Kaya idaresindeki 16 AJE 408 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle araç çimenlik alana savruldu. Kazayı çevredekiler durumu 112 Acil Merkez’e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan Burak Kaya ambulansta yapılan tedavinin ardından taburcu edilirken, kendisini başka bir aracın sıkıştırdığını iddia etti.

Polis, olaylı soruşturma başlattı.