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Bursa’da konar göçer aileler birbirine girdi yoldan geçen araçları taşladılar

Bursa’da konar göçer olarak yaşayan aileler birbirine girdi. Ortalık savaş alanına dönerken, yoldan geçen araçları taşladılar.

Asayiş 14.07.2022, 16:42
Bursa’da konar göçer aileler birbirine girdi yoldan geçen araçları taşladılar

Bursa’da konar göçer olarak yaşayan aileler birbirine girdi. Ortalık savaş alanına dönerken, yoldan geçen araçları taşladılar.

Merkez Osmangazi ilçesi Panayır mahallesi üzerinde bulunan yeşil alanda konar göçer olarak yaşam süren aileler birbirine girdi. Bazıları yoldan geçen arabaların önüne geçerken, bazıları taş attı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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