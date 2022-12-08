Bursa’da komşusunun kurşun yağdırdığı genç ağır yaralandı

Bursa’da çıkan tartışmada komşusunun kurşun yağdırdığı genç ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak’ta 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, İsmet Y. (30) alt komşusu Süleyman Ö. (23) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda İsmet Y., belindeki silahı çıkartarak Süleyman Ö.’ye ateş etmeye başladı. Vücuduna altı mermi isabet eden genç adamın eşi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Süleyman Ö. ameliyata alındı. Olay sonrası kaçan İsmet Y.’yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.