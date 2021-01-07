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Bursa’da kombi hırsızı 3 kişi gözaltına alındı
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde son bir hafta içerisinde yaşanan kombi hırsızlıkları ile ilgili soruşturma başlattı.
Asayiş 07.01.2021, 16:35
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Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde son bir hafta içerisinde yaşanan kombi hırsızlıkları ile ilgili soruşturma başlattı.
Çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin Özgür C., Murat G. ve Rıfat T. olduğunu tespit etti. Orhangazi ilçesi Yeni Sölöz Mahallesi’nde oldukları belirlenen şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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