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Bursa’da kısıtlamanın ilk dakikalarında polis ekiplerinden denetim

Korona virüs salgını sebebiyle 81 ilde uygulanmaya başlayan kısıtlamalar saat 20.00 itibariyle başladı. Bursa’da da polis ekipleri uygulamanın başladığı ilk dakikalarda restoran, kafe ve kıraathaneleri denetlemeye başladı.

Asayiş 20.11.2020, 20:36
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Bursa’da kısıtlamanın ilk dakikalarında polis ekiplerinden denetim
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Korona virüs salgını sebebiyle 81 ilde uygulanmaya başlayan kısıtlamalar saat 20.00 itibariyle başladı. Bursa’da da polis ekipleri uygulamanın başladığı ilk dakikalarda restoran, kafe ve kıraathaneleri denetlemeye başladı.

Bursa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlamanın hayata geçirildiği ilk dakikalarda Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, Görükle Bölgesi’nden başlayarak denetim yaptı. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında paket servisi yapmayan restoranların yanı sıra, bar, kafeterya, kıraathane, sinema salonu gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu mekanların kapılarına sahiplerince kilit vuruldu. Güvenlik güçleri, meydanlar ve işlek caddelerin yanı sıra ara sokaklarda, kapatılma kararı bulunan yerlerde uygulama noktası oluşturdu. Oluşturulan bölgelerde yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler boyunca şehrin genelinde kısıtlamalara uyulduğu gözlendi.
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