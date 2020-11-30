Bursa’da kısıtlama tedbirlerine uymayan kişilere 117 bin lira ceza kesildi

Bursa’da İçişleri Bakanlığınca uygulanan kısıtlamalarda Bursa Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen denetimlerde 117 bin 156 lira ceza uygulandı.

Ülke genelinde uygulanan kısıtlamalarında, Bursa’da denetim yapan jandarma ekipleri 187 ekip ve 765 jandarma personeliyle denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde berber, kuaför ve güzellik merkezi, alışveriş merkezi, ticari taksiler, pazar yerleri, toplu taşıma araçları, lokantalar, spor merkezleri, sahil bantları, piknik alanları, konaklama tesisleri, kahvehane, çay bahçeleri, internet kafeler ve konaklama tesisi gibi çok sayıda alan kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucu kurallara uymayan kişilere 117 bin 156 lira idari para cezası uygulandı.