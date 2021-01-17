Bursa’da kısıtlama saatinde seyir halindeki otomobil ile çekici çarpıştı

Bursa’da kısıtlamada seyir halinde bulunan bir otomobil ile çekici çarpıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısıtlamada seyir halindeki bir otomobil ile yolda ilerleyen bir çekici çarpıştı. O anlar kamaralara yansıdı.