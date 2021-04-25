Bursa’da kırmızı valiz bomba paniğine neden oldu

Bursa’da eski askeri lojmanların önünden akan derede görülen şüpheli valiz bomba paniğine sebep oldu.

Olay, iftara kısa bir zaman kala Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi. Askeri personel lojmanlarının bulunduğu caddeden geçen Cilimboz deresinde kırmızı renkli bavulu gören mahalle sakinleri geçmişte yaşanan Ulu Cami saldırısından dolayı paniğe kapılarak polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Paniği önlemek için dikkatli davranan polis ekipleri, dere yatağına inemeyince itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çengeliyle yukarıya çekilen bavulun içi boş çıkınca lojman ve mahalle sakinleri derin bir nefes aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çantayı incelemesinin ardından caddede hayat normale döndü.